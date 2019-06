Gumede será la formidable y despiadada guardaespaldas, también conocida por ser la mano derecha de Lex Luthor.

Aquí Mercy Graves será presentada como una astuta y brutal protectora de Luthor. Ella sirve a su jefe con una lealtad incuestionable y su conexión con los Lex es profunda, ya que Mercy ha sido amiga de él desde que eran chicos y conoce a toda su familia.

Gumede es mejor conocida por interpretar a Ashley en el especial de Navidad de Doctor Who. Más recientemente, Gumede fue vista en la serie de 10 episodios de ITV Jekyll & Hyde, interpretando a la jefa del inframundo criminal en la década de 1930 en Londres y siendo el interés amoroso de Hyde. Otros créditos televisivos de Natalie incluyen el drama criminal de BBC One, Death in Paradise.

Graves, una especialista en artes marciales con una minifalda y gorra de chofer, apareció por primera vez en 1996 en Superman: The Animated Series. Más tarde, fue llevada a los cómics en 1999 a través de Detective Cómics. Además, también vimos una versión de Mercy dentro de Batman v Superman: Dawn of Justice, interpretada por Tao Okamoto.