Natalie Morales se suma al reparto de la segunda temporada – Dead to Me

¿Dónde están todos los fans de Dead To Me (Muertos para mí) ? Tenemos nuevas noticias sobre la segunda temporada.

De acuerdo a Variety, la actriz Natalie Morales (Parks and Recreation) se ha sumado al reparto de la serie como Michelle, una mujer irónica, relajada, ingeniosa y con los pies en la tierra, que formará una conexión con Judy (Linda Cardellini).

Además de Parks and Recreation, Morales ha participado en las series Abby’s, The Grinder, Santa Clarita Diet y Grace and Frankie.

Netflix renovó Dead To Me luego de su rotundo éxito, que la llevó a colocarse en el lugar número ocho de las 10 series más vistas de la plataforma este año con 30 millones de visualizaciones.

Dead To Me se centra en la amistad entre Jen (Christina Applegate), una viuda estrechamente herida y con un gran problema para controlar la ira, y Judy (Cardellini), un espíritu libre con un secreto impactante.