Nathalie Emmanuel será la protagonista de la adaptación televisiva – Four Weddings and a Funeral

Tal como lo reportamos hace más de un año, Mindy Kailing producirá una adaptación televisiva de la película Four Weddings and a Funeral. Este proyecto ha encontrado a su protagonista y se trata de Nathalie Emmanuel, la alumna de Game of Thrones. Ella será el reemplazo de Jessica Williams (The Daily Show) quien se había anunciado a finales de octubre.

Emmanuel dará vida a Maya, una mujer de EE.UU. que trabaja como directora de comunicación en una campaña política en Nueva York. Tras la invitación a la boda de un viejo amigo que ahora vive en Londres, ella decide ir hasta el viejo continente para reunirse con sus amigos, pero todo terminará mal cuando sus crisis personales de todos salgan a la luz exponiéndose una serie de asuntos políticos, sociales y amorosos.

Aunque la serie no será una adaptación fiel de la película de 1994 protagonizada por Hugh Grant y Andie MacDowell, sí contará con esta última en un rol especial que servirá como un lazo a la cinta, más no a la historia. MacDowell interpretará a la Sra. Howard, la madre de Ainsley (Rebecca Rittenhouse), amiga de la protagonista.