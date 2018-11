Nathan Fillion, Mercedes Mason y Alexi Hawley hablan de este policial tragicómico – The Rookie

La apuesta para Latinoamérica de Universal TV al agregar a su grilla The Rookie (estrena hoy 14 de Noviembre a las 22.00 hs MX y ARG) es osada pero genial, no solo por la acertada elección del show en cuanto a su protagonista, Nathan Fillion, un genial veterano del mundo series (si no recuerdas o no viste Firefly debes replantearte tu existencia casi): a él se le suma como coprotagonista la bellísima Mercedes Mason, también conocida como Ofelia Salazar en Fear The Walking Dead. Todo esto bajo la tutela de un productor de alto nivel como Alexi Hawley (¿Castle? ¿The Following? Sí… ÉL). Pero la osadía no queda allí: también su género nos dice mucho. The Rookie es un policial tragicómico. Sí, algo raro en estos días, y nos parece que es una jugada tan ambiciosa como espectacular.

Te preguntarás: ¿cómo un policial tragicómico? Si resumimos la historia lo entenderás. La serie sigue a John Nolan (Nathan Fillion), un hombre de cuarenta años que solía ser dueño de una empresa de construcción. Recién divorsiado y con un hijo en la universidad, luego de ayudar inadvertidamente a los oficiales de policía durante un robo a un banco, se muda a Los Ángeles para seguir una nueva carrera como un oficial de policía en el departamento de policía de esa ciudad. Después de graduarse de la Academia de Policía como el novato más viejo en la fuerza, John debe navegar por la naturaleza peligrosa e impredecible de su trabajo y está decidido a lograrlo en su nueva carrera a pesar de los desafíos. Una verdadera novedad, ¿cierto? Tuvimos la oportunidad de charlar con Fillion, Mason y Hawley sobre el presente y futuro de The Rookie: esto nos dijeron y lo compartimos contigo.

It’s Spoiler Time: ¿Qué le dirían a todos los que creen The Rookie es otro programa de policías? Nathan Fillion: Que aquí nos enfocamos en un fenómeno universal que está adquiriendo popularidad, “las segundas oportunidades”. Si ves ya los shows no son sobre matrimonios sino sobre divorcios, y antes se creía que cuando sucedía una separación todo se detenía y es todo lo contrario: la gente vuelve a empezar. The Rookie nos presenta a un hombre que tiene que empezar de cero; recientemente divorciado, su hijo está en la universidad por lo que ya no es una figura paterna. El trabajo que tenía era una necesidad para proveer a su familia, pero ahora ya no la tiene por lo que, por primera vez, puede dedicarse a su sueño que es ser un policía. Es una mirada fresca de una persona que ya ha vivido casi todo. Otra diferencia de los demás programas policíacos es que quisimos agregar algo de realidad al show poniendo cámaras de cuerpo que es lo que usan los policías ahora para poder ver paso por paso sus movimientos; entonces, eso lo mezclamos con las imágenes filmadas.

IST: ¿Cómo nace la idea del proyecto? Alexi Hawley: Yo había comprado los derechos de la historia porque, no sé si sepan, está basada en un hecho real: existe un John Nolan que a los 40 decidió dejar todo y convertirse en policía. Eso me dio una idea de lo que quería mostrar en el show. Hablé con Nathan, con quien había trabajado por 8 años en Castle, le dije “tú eres perfecto para hacerlo”. Fuimos con al canal de TV a presentarle la idea, sin guión, nada, solo el planteamiento general y ellos nos dieron luz verde; cuando salimos Nathan y yo de esa sala teníamos una cara de ‘no lo podemos creer’, acabábamos de cerrar un proyecto sin nada de nada. Eso nunca ocurre. Creo que es más que nada gracias al poder de estrella de Fillion.

IST: Mercedes, interpretaste por 22 episodios a Ofelia Salazar en Fear The Walking Dead. ¿Por qué un cambio tan radical en tu siguiente papel? Mercedes Mason: Hay varias razones por las que decidí dejar Fear y meterme a The Rookie. La primera es que me embaracé durante la última temporada de Fear y le dije a mi agente, “creo que será muy difícil mover a un recién nacido a Nuevo México“, que ahí era donde antes filmaban la serie; ahora están en Austin… pero a pesar de eso, volar constantemente con un recién nacido era complicado y no quería hacerlo por lo que sabíamos que debía dejar el show. Entonces continué y le dije “quiero algo en Los Ángeles para estar en casa” y me ofrecieron este personaje que me atrajo porque es una capitana joven que tiene a un hombre adulto de primerizo y tiene que apoyarlo mientras todos lo rechazan. Leí el piloto y me encantó, aparte de que tengo muchos amigos en común con Nathan y todos me decían “cuando tengas una oportunidad de trabajar con él no digas que no porque será la mejor experiencia laboral que tendrás en tu vida”.

IST: Los Ángeles es como otro personaje en la serie. ¿Por qué decidieron esto? AH: Lo que me gusta es que filmamos a Los Ángeles como si fuera Los Ángeles y no pretendemos que Atlanta u otra ciudad sea LA como en Castle que sí fingimos eso; esta vez no quise repetirlo, quería presentar un diferente ángulo de la ciudad que nunca muestran en otras series que están basadas aquí. Tengo años viendo shows que presentan a la ciudad como muy desoladora, peligrosa, llena de bandas delictivas… y esa no es la ciudad de Los Ángeles que todos conocemos: queremos demostrar su riqueza, un día en la playa, un día en el centro, un día en el bosque y el otro en un parque de diversiones. Quiero que se conozcan todas las caras de LA y eso ha sido lo más divertido.

IST: Nathan, tienes 25 años trabajando en la televisión. ¿Cómo ves la evolución desde que empezaste a la época actual? Nathan Fillion: Yo recuerdo fuertemente la huelga de guionistas (2007–2008) y cómo los guionistas subían contenido en internet porque fueron 100 días sin trabajo y tenían que sacar su creatividad por algún lado. Entonces, en conversaciones con mi representante, le decía que esto podría cambiar la manera de consumir series y él me decía que no lo veía como competencia, pero a mí me parecía que todo se movía para ese camino. Tiempo después tenemos plataformas digitales por doquier y ahora eres dueño de algo digital que no puedes sostener, pero que te pertenece. Gracias a esto ahora hay más trabajo y muchos más shows. Siempre me pregunto cuál será la próxima manera de tener entretenimiento, qué vendrá después. Mercedes Mason: Tengo que interrumpir, pero Nathan tiene el fandom más fuerte del mundo: por un lado tienes a los nerds que lo aman, pero por otro a las señoras adultas. Por ejemplo, hice una comida en mi casa con todo el cast; mi mamá estaba ahí y ella no ve TV, siempre está leyendo, no conoce a nadie, pero cuando llega Nathan ella se quedó paralizada y empieza actuar extraño… ¡hasta creí que estaba teniendo un infarto o algo! Me acerco y le pregunto “¿qué tienes?” y me responde “¡a él si lo conozco y me encanta! Todas las semanas con mis amigas hablamos de lo guapo que es, no sabía que trabajabas con él”. Entonces ahí descubrí que mi mamá no tiene ni idea de en donde trabajo y que es una fan de Fillion (risas).