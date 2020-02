National Geographic presenta el estreno del documental nominado al Oscar 2020

El próximo domingo 8 de marzo en punto de las 10:00 pm, National Geographic presentará el estreno de The Cave, documental del cineasta sirio Feras Fayyad (Last Men in Aleppo) que estuvo nominado al Oscar en la pasada ceremonia.

Esta es una conmovedora historia que sigue a la Dra. Amani Ballour, una pediatra, en una Siria devastada por la guerra, quien tiene que lidiar con niños, civiles enfermos y heridos de la Guta Oriental. Pese a que muchos de ellos se rehúsan a verla como una profesional en su campo debido al machismo que prevalece en esa sociedad.

El documental muestra como la doctora ha logrado salir adelante pese a ello y con un grupo de mujeres ha formado una comunidad para seguir laborando. En The Cave, ellas arriesgan la vida en pro de los pacientes y con el objetivo de mantener los sueños y esperanzas para su país y para las mujeres.