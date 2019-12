Navidad junto a Emilia Clarke, con una historia cliché cargada de reflexión, pero…

Bella época la que tenemos siempre a finales de año, pues cuando Diciembre llega a nuestra vida también lo hacen de manera intrínseca el amor, la alegría, la dicha y las ganas de vivir, pues el ambiente y la magia que posee esta festividad, invade a todos por igual. Y es también gracias a esta fecha tan especial, que llegan un sinfín de historias que abordan la importancia de la Navidad , sobre lo que representa, sus orígenes y a la par, la enseñanza y consolidación de los valores primordiales que imperan sobre la blanca alegoría. Justamente eso es lo que nos muestra la nueva cinta de Universal Pictures , Last Christmas ( Last Christmas: Otra oportunidad para amar ): Navidad , redención, amor y mucha reflexión.

Pero…

La cinta de Paul Feig no se permite despegar e ir más allá de su mera linea argumental, desaprovechando el potencial de su reparto, con personajes de molde y sin mayores atribuciones, en una historia que solamente se encarga de palomear los rubros básicos para una comedia romántica y no indagar sobre los aspectos psicológicos y fundamentales que abundan en la actualidad sobre las relaciones, los límites y miedos, el éxito y el fracaso, el compromiso y demás cuestiones: desafortunadamente no nutren de la manera adecuada al desarrollo de Last Christmas, dejándola en un falso despegue, y aunque cumple con el cometido de entretener en una época navideña, sus aspiraciones quedan cortas y no trascenderá de forma singular.