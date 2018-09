NBC comparte el arte principal de la tercera temporada – This Is Us

¿Preparados para derramar más lágrimas?

Antes de presentarnos el tráiler, eonline y NBC compartieron el arte principal de la tercera temporada y nos encanta.

En las nuevas fotos podemos ver a Susan Kelechi Watson, Sterling K. Brown, Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Chrissy Metz, Justin Hartley y Chris Sullivan, posando en familia.

La nueva entrega comenzará 6 meses después de los eventos ocurridos en la segunda temporada y pondrá a Kevin a investigar el pasado de su padre en la guerra de Vietnam. Ahí conoceremos más del hermano de Jack (Milo Ventimiglia), Nicky, quien murió durante la guerra y será interpretado por Michael Angarano.

Además veremos a detalle el primer encuentro entre Jack y Rebecca (Mandy Moore) en los años ’70s.

La tercera temporada de This Is Us debuta el 25 de septiembre por NBC.

¡Checa las imágenes abajo!