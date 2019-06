NBC está desarrollando una adaptación televisiva de The Lost Symbol

A 3 años de la adaptación cinematográfica de la novela Inferno del escritor Dan Brown , una nueva obra está en camino de adaptarse y esta vez para el formato televisivo. NBC está desarrollando una serie basada en la novela de 2009: The Lost Symbol.

The Last Symbol (2009) es la tercera novela de Dan Brown que presenta al personaje de Robert Langdon, antes mencionado en Angels & Demons (2000) y The Da Vinci Code (2003), novelas que junto a Inferno (2013) fueron adaptadas en el formato cinematográfico por el director Ron Howard, quien esta vez funge como productor ejecutivo a través de su compañía Imagine Television Studios.

CBS TV Studios y Universal Television son las otras dos compañías que forman parte del proyecto que forma parte de una especie de spinoff televisivo del universo creado por Brown, quien por cierto tendrá un rol de productor ejecutivo.

Se espera que la historia sea alterada para funcionar como una precuela de las películas y presentar una versión joven de Robert Langdon. Aún no existe fecha de estreno, pero será parte de la temporada 2019/20 de la televisión abierta estadounidense.