NBC establece su calendario de estrenos para la nueva temporada

Siguiendo los pasos de CBS, la cadena estadounidense NBC ha establecido su calendario de estrenos para la temporada 2019/20 donde a diferencia de otros años vemos sólo 3 nuevos estrenos dentro de su programación, esto debido a la serie de cancelaciones que tuvieron todas las cadenas respecto a las nuevas series de la temporada anterior: Abby’s; The Enemy Within, I Feel Bad; Reverie y The Village.

Además se establece la fecha de estreno de la última temporada de The Good Place, comedia de Michael Schur, que llegará a su final tal como se anunció hace un par de días.

A continuación el calendario completo de estrenos: