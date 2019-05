NBC le ha dado luz verde al drama Council of Dads

NBC ha encargado su tercera nueva serie para la próxima temporada y se trata del drama Council Of Dads protagonizado por Sarah Wayne Callies (The Walking Dead) y Clive Standen (Vikings), entre otros.

Inspirado en la obra “The Council of Dads: My Daughters, My Illness and the Men Who Could Be Me” de Bruce Feiler, este drama cuenta la historia de Scott Perry y su familia cuando, tras ser diagnosticado con cáncer, este decide reunir a un selecto grupo de amigos para ayudar a los suyos a lidiar con su nueva realidad y guiarlos a través de esta complicada situación. Este grupo de hombres acompañará a la familia de Scott, por si acaso él no puede hacerlo en algún momento.

Al elenco lo completan: J. August Richards (Agents Of SHIELD), Michele Weaver (Love Is), Michael O’Neill (Jack Ryan), Steven Silver (13 Reasons Why), Thalia Tran (Tiny Feminists), Tom Everett Scott (I’m Sorry), Emjay Anthony (Rake) y el joven debutante Blue Chapman.

Joan Rater y Tony Phelan (Doubt) son los máximos responsables de la serie, la cual produce Universal TV en colaboración con Jerry Bruckheimer Television.