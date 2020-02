NBC renueva la serie por tres temporadas más – Law & Order: SVU

Con 21 exitosas temporadas, Law & Order: Special Victims Unit vuelve a hacer historia el día de hoy, ya que ha conseguido ser renovada por tres temporadas en la señal de NBC, confirmando su título como la serie más longeva de la franquicia Law & Order.

Esta renovación por tres temporadas más no es la primera vez que NBC lo hace, ya hace unos meses atrás hizo lo mismo con This Is Us y posteriormente con el drama médico New Amsterdam.