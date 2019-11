NBC revela las fechas de estreno para el midseason 2020

A dos meses de terminar el 2019 y con el midseason finale a punto de arrancar, NBC da el primer paso y anuncia su calendario de estrenos para el midseason premiere que se situará desde los primeros días de 2020.

En esta nueva etapa veremos el estreno de nuevas series como Zoey’s Extraordinary Playlist, Indebted y Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector, las cuales tendrán que demostrar su gusto con el público para saber si sobreviven una nueva temporada. Por otro lado nos despediremos de dos series muy queridas por los fans de la comedia: el revival de Will & Grace y The Good Place, la cual tendrá un episodio final de 90 minutos.

A continuación el calendario completo de estrenos:

Lunes 6 de enero America’s Got Talent: The Champions – ESTRENO Manifest – Temporada 2

Martes 7 de enero Ellen’s Game of Games Zoey’s Extraordinary Playlist – ESTRENO

Viernes 10 de enero Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector – ESTRENO

Jueves 30 de enero The Good Place – EPISODIO FINAL

Jueves 6 de febrero Brooklyn Nine-Nine – Temporada 7 Will & Grace – Temporada Final – Parte B Indebted – ESTRENO

Domingo 16 de febrero Good Girls – Temporada 3

Lunes 24 de febrero The Voice – Temporada 18

Marzo (Sin fecha confirmada) Council of Dads – ESTRENO Little Big Shots – ESTRENO



Las fechas de estreno para el resto de las temporadas de This Is Us, New Amsterdam, la franquicia Chicago, Superstore, Law & Order: SVU y Saturday Night Live no han sido establecidas. Tampoco la de la temporada final de Blindspot.