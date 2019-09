Necesitamos una tercera temporada y te comentamos los porqués – Big Little Lies

Big Little Lies se ha consolidado como una de las mejores series del 2019 . Al igual que ustedes, desde Spoiler Time deseamos volver a Nicole Kidman , Reese Witherspoon , Laura Dern , Shailene Woodley , Zoë Kravitz y Meryl Streep en la pantalla chica aunque los directivos han dicho que, debido a la apretada agenda de estas espectaculares mujeres, esto no pueda ocurrir, aunque… la puerta sigue abierta. Y mientras esperamos a tener más noticas sobre una renovación o cancelación, te decimos 9 razones por las cuales necesitamos una tercera temporada. Estos porqués van desde el análisis de la cadena productora hasta las líneas del guión.

1 . Más ganancias para HBO

El primer y último capítulo de la segunda temporada rompieron récords para la cadena, y si un proyecto funciona, ¿por qué no hacerlo? Big Little Lies estaba planeado para tener solo una temporada; recordemos que la historia se cerró. Sin embargo, obtuvo una renovación. Muy bien hecho, HBO .

2 . El feminismo liderando la pantalla

Cada día es más común encontrar a mujeres protagonizando series, y Big Little Lies no se queda atrás. Ok, hasta allí todo bien, pero ¿qué hace a estas chicas diferentes de las demás? Son mujeres “comunes” y cualquiera se puede sentir identificada con las diferentes historias que nos muestran. Pero lo crucial es que son mujeres que luchan por sus hijos, por su trabajo, por sus relaciones; mujeres que bien podrían representarse como heroínas.