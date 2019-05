Necesitamos YA un nuevo spin off – The Big Bang Theory

Los días fueron contados para The Big Bang Theory. El antes de ayer, jueves 16 de Mayo se transmitió el final de la serie por CBS y aunque actualmente la serie se encuentra con el spin off de Young Sheldon protagonizado por Iain Armitage en el papel del Sheldon, en los últimos meses ha corrido el rumor de otro posible spin off; incluso Kaley Cuoco que da vida a nuestra amada Penny en varias ocasiones ha expresado su deseo por un posible spin off e inclusive hasta ha hablado de un reboot de la serie.