¡Buenas noticias para los fans de las series británicas!

Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) protagonizará Boys, la nueva serie de Russell T Davies, creador de Years and Years y escritor de Doctor Who.

La serie seguirá a tres amigos, Ritchie, Roscoe y Colin, a lo largo de la década de los 80’s, desde que salen de casa a los 18 años y se dirigen a Londres en 1981 con esperanza, ambición y alegría, hasta que sus vidas cambian por completo con la propagación del SIDA. Juntos soportarán el horror de la epidemia, el dolor del rechazo y los prejuicios a los que se enfrentaron los hombres homosexuales a lo largo de esta época.

Además de Patrick Harris, Olly Alexander (Penny Dreadful), Keeley Hawes (Bodyguard), Stephen Fry, Tracy Ann Oberman, Shaun Dooley, Omari Douglas, Callum Scott Howells y Lydia West, protagonizarán la serie de Channel 4.

El rodaje de los cinco episodios comenzará la siguiente semana y se espera que debute en 2020 por Channel 4.