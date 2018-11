Netflix adaptará Charlie y la Fabrica de Cocolate, Matilda y otras historias de Roald Dahl a series animadas

Netflix se ha puesto las pilas para llegar al público infantil y familiar de su plataforma con un nuevo tratado para adaptar las historias del escritor británico Roald Dahl a series animadas.

El streaming declaró en un comunicado que “tiene la intención de permanecer fiel al espíritu y tono por excelencia de Dahl” al mismo tiempo que expandirá su universo más allá de los libros.

Además, expresó que su misión es llevar “la magia única y el mensaje positivo de las historias de Dahl” a la mayor cantidad posible de niños alrededor del mundo.

Entre los títulos que serán adaptados de encuentran Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The BFG, The Twits, Charlie and the Great Glass Elevator, George’s Marvellous Medicine, Boy – Tales of Childhood, Going Solo, The Enormous Crocodile, The Giraffe and the Pelly and Me, Henry Sugar, Billy and the Minpins, The Magic Finger, Esio Trot, Dirty Beasts, y Rhyme Stew.

La producción del primer proyecto comenzará en 2019.

¡Checa el teaser del anuncio abajo!