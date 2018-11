Netflix adaptará la novela de ciencia ficción ‘The One’ de John Marrs

Mientras seguimos esperando que la nueva temporada de Black Mirror aterrice en la plataforma, Netflix no pierde el tiempo y acaba de dar luz verde a una nueva historia futurista donde las relaciones amorosas se ven alteradas por los adelantos científicos. Se trata de la novela The One de John Marrs, que será adaptada a una serie de 10 episodios.

The One se encuentra ambientada en un futuro donde una prueba de ADN puede encontrar a tu pareja perfecta, la única persona de la que estás geneticamente predispuesto a enamorarte apasionadamente. No importa qué tan buena sea tu relación, ¿cuál de nosotros puede decir honestamente que no hemos pensado si hay alguien mejor por ahí? ¿Qué pasa si una muestra de cabello es todo lo que se necesita para encontrarlos? La idea es simple, pero las implicaciones son explosivas.

La serie es una creación de Howard Overman y será producida por Urban Myth Films, la compañía creada por Overman y los productores Johnny Capps y Julian Murphy.

Hasta el momento no se ha anunciado una fecha estimada de estreno.