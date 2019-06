Netflix adquiere adaptación fílmica de la saga de Tom Clancy

¡Vaya que han habido sorpresas este E3 2019, y no estrictamente relacionadas con videojuegos!

Hace algunos meses, Ubisoft anunció que las estrellas Jessica Chastain (IT: Chapter Two) y Jake Gyllenhaal (Spider-Man: Far from Home) estelarizarán la adaptación de su exitosa saga de videojuegos, Tom Clancy’s The Division.

Esta tarde, durante su conferencia previa a E3 2019, Ubisoft anunció que la película The Division será distribuida exclusivamente por Netflix a nivel mundial, sin fecha de estreno por ahora.