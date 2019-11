Netflix adquiere distribución para la secuela de Beverly Hills Cop

Todo parece indicar que el joven romance entre Eddie Murphy y Netflix está lejos de terminar.

Todavía saboreamos el éxito de Dolemite is My Name en la plataforma de streaming –deseando que coseche premios pronto– y parece que la respuesta de sus suscriptores ha sido el detonante para esto: THR informó que Netflix coproducirá y distribuirá la nueva película de Un detective suelto en Hollywood (Beverly Hills Cop), con Murphy como estelar y Jerry Bruckheimer como productor.

Recordemos que la fresca alianza entre Paramount y Netflix ha dado como resultado el anuncio de ayer sobre contenidos de Nickelodeon en la plataforma, por lo que esta exclusiva parece estar en la misma línea de estrategia.

No hay fecha de estreno para la que podría llamarse Beverly Hills Cop 4, pero seguramente estaremos tan ansiosos de verla, como es el caso de Coming 2 America.