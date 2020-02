Netflix anuncia al elenco de la nueva serie de Mike Flanagan – Midnight Mass

Luego del inesperado éxito de The Haunting of Hill House, Netflix ha develado por fin el elenco de la próxima serie del aclamado director Mike Flanagan, Midnight Mass.

Zach Gilford (The Purge: Anarchy), Kate Siegel (The Haunting of Hill House) y Hamish Linklater (Legion) encabezarán el elenco principal mientras que serán acompañados por Samantha Sloyan (Grey’s Anatomy), Robert Longstreet (Doctor Sleep), Annabeth Gish (The Haunting of Hill House), Henry Thomas (The Haunting of Hill House), Michael Trucco (Battlestar Galactica), Rahul Kohli (iZombie) y Kristin Lehman (Altered Carbon).

Crystal Balint (Prison Break), Matt Biedel (Altered Carbon), Alex Essoe (Doctor Sleep) también formarán parte del elenco.

Midnight Mass de siete episodios, seguirá a una comunidad isleña aislada que experimenta eventos milagrosos, y presagios espantosos, después de la llegada de un joven sacerdote carismático y misterioso.

Flanagan comenzará a trabajar en esta serie, luego de que termine con la producción de la segunda temporada de The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor.

Trevor Macy servirá como productor ejecutivo junto con Flanagan, quien dirigirá todos los siete episodios de la serie.