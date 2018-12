Netflix anuncia el cast de su nueva adaptación – The Letter for the King

Netflix ya ha anunciado a los actores que darán vida a su próxima serie basada en la novela holandesa The Letter For The King (Carta al Rey), escrita por Tonke Dragt en 1962.

Amir Wilson (The Secret Garden), Rudy Serkis, Nathanael Saleh (Mary Poppins Returns), Yorick van Wageningen (The Girl with the Dragon Tattoo), Jakob Oftebro (Lilyhammer), Emilie Cocquerel (The New Legend of the Monkey), Ken Nwosu (The Man), Kemi-Bo Jacobs (McMafia) son algunos de los nombres que lideran el reparto.

Producida por Will Davies (How To Train Your Dragon), la serie se centra en el escudero Tiuri, de 16 años, quien se encuentra en una misión peligrosa que podría costarle la vida: debe entregarle una carta secreta al Rey que vive al otro lado de las Grandes Montañas.

El futuro de todo el reino depende de aquel escrito y Tiuri no debe confiar en nadie y mantener su verdadera identidad en secreto. Sobre todo, nunca debe revelar lo que contiene la carta.

La serie acaba de terminar el rodaje en Nueva Zelanda y se mudará a Praga a principios de 2019. Aún no hay fecha de estreno.