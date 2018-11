Netflix anuncia la fecha de estreno de la tercera temporada – F is for Family

Netflix acaba de publicar a través de su cuenta See What’s Next la fecha de estreno de la tercera temporada de F is For Family. La sitcom animada regresará a la pantalla de streaming el viernes 30 de noviembre.

Creada por el humorista Bill Burr y el guionista Michael Price (Los Simpson), la serie es una comedia negra ambientada en los ‘70 y basada en la infancia de Burr. Cada episodio sigue a la familia Murphy en una época en la que se podía dar cachetazos a los hijos, fumar en el interior de los edificios y llevar una pistola en el aeropuerto.

F is For Family cuenta en su elenco principal con la voces de Burr, en el papel del patriarca del clan, Laura Dern, Justin Long, Sam Rockwell, TJ Miller y Alison Janney.