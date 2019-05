Netflix anuncia la fecha de estreno de la última temporada – Jessica Jones

¡Buenas noticias para los fans de Marvel!

Netflix anunció por fin que la tercera y última temporada de Jessica Jones debutará en la plataforma este 13 de junio.

La noticia fue presentada el día de hoy junto con un video, que nos muestra un primer y misterioso vistazo a los nuevos 13 episodios.

De acuerdo a la sinopsis oficial, la tercera temporada verá a Jessica Jones (Krysten Ritter) unir sus fuerzas con Trish (Rachael Taylor) para derribar a un psicópata altamente inteligente. Sin embargo, una pérdida devastadora revela sus ideas opuestas de heroísmo y las encamina a una colisión que las cambiará para siempre.

El elenco de esta nueva temporada incluye a Benjamin Walker (Abraham Lincoln: Vampire Hunter), Jeremy Bobb (Russian Doll), Sarita Choudhury (Homeland), Tiffany Mack (Hap and Leonard), Jessica Frances Dukes (The Good Wife), Aneesh Sheth (New Amsterdam) y Rebecca DeMornay (The Hand that Rocks the Cradle).

Jessica Jones es la última serie de la alianza con Marvel que dirá adiós a la plataforma.

¡Checa abajo el video del anuncio!