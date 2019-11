Netflix anuncia que la tercera temporada será la última de la serie – Anne With an E

¡Tristes noticias para los fans de Anne With An E!

Netflix ha anunciado que la tercera temporada será la última de la serie.

La noticia se da a menos de un día del final de dicha temporada en la cadena canadiense CBC.

De acuerdo al Instagram de Moira Walley-Beckett, showrunner de la serie, al parecer fue decisión de la plataforma roja ponerle fin a este coming of age protagonizado por Amybeth McNulty.

Anne With An E está basada en las novelas de Anne Of Green Gables, escritas por Lucy Maud Montgomery, y se centra en Anne, una chica huérfana que es adoptada erróneamente por los hermanos Cuthbert.

La tercera y ahora última entrega, que debutará globalmente en Netflix el 3 de enero de 2020, seguirá a Anne en la búsqueda de su pasado al mismo tiempo que enfrenta sus sentimientos por su compañero Gilbert.