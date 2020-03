Netflix anuncia su nuevo contenido coreano para este 2020

Tras el éxito de la serie “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”, una historia romántica de 2019 sobre una pareja de las dos Coreas, que se colocó en la lista de las 10 películas más populares en las Filipinas, Singapur, Taiwán y Tailandia, Netflix ha decidido apostar por más contenido de Corea. “Creemos que las grandes historias coreanas nos ayudan a generar empatía y desarrollar una comprensión compartida del mundo. Desde el K-pop y K-food, hasta K-zombis, vemos que personas en diferentes partes del mundo comparten el gusto por los estilos coreanos y es por eso que estamos comprometidos a invertir en la talentosa comunidad creativa de Corea”, dijo en un comunicado Minyoung Kim, vicepresidente de Contenido Coreano en Netflix. Además, la plataforma reveló que a tan solo unos días de su estreno, la segunda temporada de Kingdom ocupa nuevamente el top 10 en casi todos los países asiáticos. A continuación te dejamos con la lista de estrenos para el resto de 2020, los cuales incluyen reality shows, dramas criminales, series de ciencia ficción y terror, y dramas románticos.

1 . Rugal — Estreno: 28/03/2020

Kang Gi-beom era un prometedor detective de la policía en la unidad de crímenes violentos, sospechoso de asesinar a su propia esposa. Le cortaron los ojos con una navaja de afeitar después de presenciar el asesinato de su esposa a manos del grupo terrorista ARGOS. Justo cuando cree que ha perdido todo, Choi Geun-cheol, el director ejecutivo de Rugal, una organización especial dedicada únicamente a erradicar ARGOS, lo contacta. Choi solicita que Gi-beom reciba un trasplante de ojo artificial y se una a Rugal. Después de sobrevivir milagrosamente a la arriesgada operación de trasplante, Gi-beom nace de de nuevo como un arma humana y comienza a vengarse de ARGOS por todo lo que le han hecho.

2 . Tiempo de caza — Estreno: 10/04/2020

En una ciudad distópica desesperada, Jun-seok es liberado de la prisión y planea su próximo paso en la vida para comenzar de nuevo con sus amigos Jang-ho, Ki-hoon y Sang-soo. Pero su entusiasmo por el plan es de corta duración ya que un hombre desconocido los persigue. ¿Pueden estos mejores amigos escapar de la caza?

3 . Extracurricular — Estreno: 29/04/2020

Extracurricular es una historia de estudiantes adolescentes que han elegido una vida criminal para ganar dinero y que corren un gran riesgo como resultado. Oh Jisoo termina cometiendo un delito grave debido a su determinación de ganar dinero para pagar la universidad por su cuenta, sin importar los medios. Seo Minhee se ve involucrado en el crimen de Jisoo, mientras que el compañero de escuela de Jisoo, Bae Gyuri, también se ve implicado en el mismo crimen. Sus malas decisiones tienen consecuencias irreversibles. Ya no hay vuelta atrás. Les espera una vida de crimen y violencia.

4 . El rey: Eterno monarca — Estreno: abril 2020

El rey: Eterno monarca es un drama romántico de fantasía que lleva el género a un nivel completamente nuevo. La serie gira en torno a las relaciones de las personas de dos universos paralelos. El rey Lee Gon busca sellar la puerta de entrada entre dimensiones, mientras que Jung Tae-eul, un inspector policial, simplemente quiere proteger la vida de los demás y a sus seres queridos.

5 . It’s Okay to Not Be Okay — Estreno: junio de 2020

It’s Okay to Not Be Okay se trata de un romance inusual entre dos personas que terminan sanando las heridas emocionales y psicológicas del otro. Moon Gang-tae, interpretado por Kim Soo-hyun (Mi amor de las estrellas; La luna abraza al sol), es un cuidador que trabaja en una sala psiquiátrica que ni siquiera se molesta en creer en el amor. Parece llevar todo el peso y el dolor de la vida, y se dedica solo a cuidar a su hermano mayor discapacitado. Go Moon-young, interpretada por Seo Ye-ji (Sálvame; Lawless Lawyer), es una escritora de libros infantiles que no tiene idea del amor. Ella es popular entre todos los grupos de edad, pero muy antisocial e indiferente.

6 . Trotamundos — Estreno: Se anunciará más tarde

Dos celebridades importantes de Seúl y Taipéi viajan a varias ciudades de Asia para conocer a sus fans y hacerse amigos

7 . Los archivos de la enfermera escolar — Estreno: Se anunciará más tarde

Una enfermera de secundaria descubre secretos y misterios con sus habilidades sobrenaturales de perseguir fantasmas.

8 . Dulce hogar — Estreno: Se anunciará más tarde

Hyun-soo, un solitario estudiante adolescente, se muda a un antiguo complejo de apartamentos llamado Green Home después de la trágica muerte de toda su familia. Desesperado por ganarse la vida solo, se da cuenta de que los residentes de Green Home, incluido él mismo, están atrapados y rodeados de monstruos en diversas formas de deseos humanos distorsionados, quienes están a punto acabar con la humanidad.

Producciones ya disponibles

Itaewon Class

Hienas

¡Hola y adiós, mamá!

Pasillos de hospital

Kingdom: Temporada 2

Holo, mi amor