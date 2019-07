Netflix anuncia una serie spinoff de How To Train Your Dragon

La franquicia de “How To Train Your Dragon” podrá haber terminado en la pantalla grande con la tercera entrega, pero Netflix ya prepara una serie spinoff para los más pequeños del hogar.

Titulada “DreamWorks Dragons Rescue Riders”, la serie seguirá a los hermanos gemelos, Dak y Leyla, quienes, debido a que fueron criados por dragones, comparten una habilidad única para comunicarse con ellos.

Junto a un equipo de cinco dragones jóvenes, los gemelos pasan sus días rescatando a otros dragones y ayudando a la gente en su ciudad adoptiva de Huttsgalor.

Además de este spinoff, Netflix anunció seis series más dirigidas al público infantil: Hello Ninja, StarBeam, DreamWorks Go, Dog. Go!, What-To-Doodles, Izzy Bee’s Koala World y Emily’s Wonder Lab.

Si bien esta continuación de “How To Train Your Dragon” está dirigida a niños de entre 2 y 6 años de edad, fácilmente podrías verla con tus hijos, primos o sobrinos.

¡Checa abajo el primer vistazo!