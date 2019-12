En la nueva serie veremos como en el planeta de Eternia, un joven príncipe perdido descubre los poderes de Grayskull y se transforma en He-Man, Master of the Universe . La clásica batalla entre He-Man y Skeletor se vuelven mucho más reñidas mientras forjan nuevos y poderosos equipos.

Esta nueva serie es parte de un gran impulso de Mattel para revitalizar la serie Masters of the Universe. En el otoño de 2020, Mattel también lanzará una nueva serie basada en los cómics de DC, una nueva línea de juguetes y todavía hay planes para una película, que también podría caer en manos Netflix. Este es su primer póster

La nueva serie será producida por Mattel Television con Adam Bonnett (Descendants), Christopher Keenan (Batman Beyond) y Rob David (Teenage Mutant Ninja Turtles) como productores ejecutivos. Además, la serie está siendo desarrollada por Rob David y el ganador del Emmy, Jeff Matsuda (The Batman) y Susan Corbin (Voltron) también están a bordo como productores. Bryan Q Miller (Arrow) es editor de la historia. Los servicios de animación son de House of Cool y CGCG (Trollhunters).