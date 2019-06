Netflix aprueba una segunda temporada de la serie – Russian Doll

Natasha Lyonne puede estar muy contenta en esta etapa de su vida profesional. Si bien el final de Orange is the New Black está a la vuelta de la esquina, ella seguirá formando parte de la familia de Netflix ahora que la plataforma ha anunciado que Russian Doll, comedia negra estrenada este año, tendrá una segunda temporada.

La noticia de la renovación se da a 4 meses del estreno de la serie que sigue a Nadia, una mujer que revive la misma noche una y otra vez después de morir siempre trágicamente. Esto la llevará a probar diversos métodos para impedir este problema, mismo que nadie cree.

La segunda temporada volverá a tener 8 episodios, tal como los tuvo la temporada debut y se estrenará en algún punto del 2020.

Natasha Lyonne, Amy Poehler y Leslye Headland siguen al cargo como productoras ejecutivas de la serie, la cual ha sido pensada para tres temporadas, según reporta THR. Por lo cual y sumado al éxito de la primera entrega se ha desechado la idea de sólo dejarla como una serie limitada debido a su final perfecto.

Aquí el video lanzado por la cuenta oficial de la serie en Twitter donde es Lyonne comparte la noticia de la renovación.