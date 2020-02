¡Malas noticias para los fans de Debby Ryan!

Netflix ha decidido cancelar Insatiable tras dos temporadas.

La serie seguía a una joven con sobrepeso que tras ser golpeada por un vagabundo y operada de la quijada, adelgazaba en un abrir y cerrar de ojos. Tras este cambio de suerte en su vida, entraba al mundo de los concursos de belleza, lista para vengarse de quienes se habían burlado de ella en el pasado.

El elenco además estaba conformado por Dallas Roberts (The Good Wife), Christopher Gorham (Covert Affairs), Sarah Colonna (Shameless), Erinn Westbrook (Awkward), Kimmy Shields (Big Little Lies), Michael Provost (All Rise), Irene Choi (Community), Arden Myrin (Mad TV) y Alyssa Milano (Charmed).

Antes de que Netflix anunciara oficialmente la cancelación, la actriz Alyssa Milano ya había lo confirmado una semana atrás, a través de su Twitter, pero la noticia pasó desapercibida.

La segunda temporada debutó en octubre del año pasado atrayendo menos interés que cuando se estrenó. En su momento, Insatiable causó polémica entre el publico, quien la acusó de fomentar la gordofobia.