Netflix cancela la serie tras dos temporadas – She’s Gotta Have It

¡Malas noticias para los fans de esta comedia!

Netflix ha decidido no seguir adelante con la serie del director Spike Lee, She’s Gotta Have It, tras dos temporadas al aire.

Esta cancelación se da dos meses después del estreno de la segunda temporada. Lee espera vender la serie a otra cadena o plataforma streaming.

“Spike Lee es uno de los mejores cineastas de todos los tiempos y estamos encantados de que haya llevado la serie She’s Gotta Have It a Netflix. Si bien esta es la última temporada, estamos muy orgullosos de que estará en nuestra plataforma durante los próximos años”, dijo Ted Sarandos, director de contenido de Netflix, en un comunicado.

She’s Gotta Have It está basada en la película del mismo nombre de 1986 y gira alrededor de Nola Darling (DeWanda Wise), una artista de veintitantos años que reside en Brooklyn y que divide su tiempo entre sus tres amantes.

En la segunda temporada vimos a Nola enfrentarse a la decisión de mantenerse fiel a sus ideales creativos o ceder al mundo corporativo.

La serie además estaba protagonizada por Cleo Anthony, Lyriq Bent, Chyna Layne, Anthony Ramos, Elise Hudson, Joie Lee, Sydney Morton, Elvis Nolasco y Taliyah Whitaker.