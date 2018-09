Netflix compra los derechos del thriller ‘Bodyguard’ de la BBC

Deadline acaba de confirmar que el nuevo thriller dramático de la BBC One, Bodyguard, se dirige a Netflix. La serie está protagonizada por Richard Madden de Game of Thrones y Keeley Hawes de Line of Duty. El estreno en Netflix está programado para el 24 de octubre.

Creada, escrita y producida por Jed Mercurio, Bodyguard se sitúa dentro y alrededor de los corredores del poder. La historia sigue al veterano de guerra David Budd (Madden), un hombre heroico pero volátil que ahora trabaja como Oficial de Protección Especial para la Rama de Royalty y Especialidades (RasP) del Servicio de Policía Metropolitana de Londres. Cuando se le asigna a proteger a la ambiciosa y poderosa secretaria del Interior, Julia Montague (Hawes), Budd se encuentra dividido entre su deber y sus creencias. Responsable de su seguridad, ¿podría esta persona convertirse en su mayor amenaza?

El elenco incluye también a Gina McKee, Sophie Rundle, Vincent Franklin, Pippa Haywood, Stuart Bowman y Paul Ready.

Bodyguard se estrenó en BBC One hace un par de semanas con una calificación de 10,4 millones de espectadores consolidados y un 40,9% de share en BBC One. Esta es la cifra de lanzamiento más alta para cualquier nuevo drama en todos los canales del Reino Unido en una década.