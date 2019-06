Netflix conecta un cuadrangular con esta nueva película romántica

Si de algo podemos estar seguros es que el cine de romance/comedia es el favorito de muchas personas, sino…¿por qué habría tantas películas de este género?

Netflix conoce muy bien el placer culposo de los “chick flicks” y en el último año ha producido varios de ellos como por ejemplo The perfect date, To All the Boys I’ve Loved Before, Sierra Burgess Is a Loser y ahora nos trae Always be my maybe.