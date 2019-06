Netflix confirma crossover con Fortnite y otro videojuego para 2020 – Stranger Things

Además del anuncio del videojuego de estrategia The Dark Chrystal: Age of Resistance Tactics del pasado martes, Netflix anunció en un panel especial hoy que Stranger Things tendrá dos presencias interactivas adicionales al juego estilo retro inspirado en su tercera temporada, el cual se estrenará en Switch, Xbox One, PlayStation 4, Mac/PC y Android/iOS el 4 de julio.

El otro es un videojuego para iOS y Android, el cual se estrenará en 2020. Se trata de un RPG/Puzzle donde los jugadores se unirán en línea y entrarán a The Upside Down e investigarán los secretos de ese misterioso lugar. El desarrollo corre a cargo de NextGames (The Walking Dead: Our World).

Netflix prometió que además de estas dos franquicias, estarán haciendo alianzas con Behaviour Interactive, Ubisoft y Roblox para otras películas y shows que tendrán sus propios videojuegos.