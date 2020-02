Netflix confirma inicio de rodaje y elenco de la segunda temporada – The Witcher

¡Buenas noticias para los fans de The Witcher!

Los rumores eran ciertos, Netflix confirmó que la segunda temporada ya ha comenzado a filmarse en Reino Unido e incluirá en el elenco a Kristofer Hivju, exalumno de Game Of Thrones, quien dará vida a Nivellen.

Además de Hivju, a la nueva temporada se unen Yasen Atour (Young Wallender) como Coen, Agnes Bjorn como Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) como Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9) como Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) como Lydia y la recién graduada Mecia Simson, como Francesa.

Por supuesto, Henry Cavill (Geralt Of Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri) y Joey Batey (Jaskier) regresan para repetir sus respectivos roles.

La plataforma roja además develó que Stephen Surjik (Umbrella Academy), Sarah O’Gorman (Cursed), Ed Bazalgette (The Last Kingdom) y Geeta Patel (Meet The Patels) serán los directores de los nuevos episodios.

“La reacción a la primera temporada de The Witcher estableció una barra alta para agregar nuevos talentos para la segunda temporada. Sophie Holland y su equipo de casting han encontrado una vez más a las mejores personas para encarnar a estos personajes, y en manos de estos directores consumados, estamos entusiasmados de ver que estas nuevas historias cobren vida”, expresó Lauren Schmidt Hissrich, showrunner y productora ejecutiva de la serie, en un comunicado.

La segunda temporada se estrenará en algún punto de 2021.