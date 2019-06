Netflix contrata a guionista de Coco para sus proyectos de Narnia

Netflix se prepara para competir contra The Lord Of The Rings de Amazon desde que adquirió el año pasado los derechos de la saga literaria de C.S. Lewis, The Chronicles of Narnia. Ahora ha sumado a un creativo de Disney y Pixar para sus múltiples proyectos.

Se trata de Matt Aldrich, mejor conocido por coescribir el premiado filme de animación Coco. Él supervisará y actuará como arquitecto creativo de las adaptaciones, que incluyen series y películas, de este mágico mundo de Narnia.

De acuerdo al reporte inicial, la plataforma streaming se hizo con los derechos de los siete libros. Aunque aún no se sabe cómo adaptarán las historias, pues previamente los tres primeros libros se llevaron a la pantalla grande, entre 2005 y 2010.

Mark Gordon de Entertainment One (eOne) junto con Douglas Gresham y Vincent Sieber servirán como productores ejecutivos de todos los proyectos.

La saga de Lewis cuenta la historia de cuatro niños del mundo real que son transportados al mágico mundo de Narnia. Estando allí, a petición de Aslan, se encargan de proteger ese mundo.