Netflix dejará de invertir tanto dinero en producciones originales

Desde el lanzamiento de Netflix como una plataforma de contenido en streaming, esta siempre se ha caracterizado por su innovación de contenidos y en su modelo de negocio, lo cual le ha permitido un éxito descomunal que le ha dado el suficiente dinero para derrochar en grandes producciones… hasta ahora.

Y es que de acuerdo a una fuente de The Information (vía IndieWire), se reporta que la compañía dejará de invertir tanto dinero en proyectos que no tienen un claro nicho de mercado, así lo informó Ted Sarandos, el Jefe de Contenido de la empresa, a un grupo de ejecutivos de cine y televisión de alto rango.

Esta medida que busca implementar la compañía se debe a casos como la película original Triple Frontier que se distingue por un cast de lujo formado por Ben Affleck, Oscar Isaac y Pedro Pascal, lanzada el 16 de marzo de este año y de la cual se reportó haber sido vista por más de 52 millones de usuarios. Pero recibiendo una crítica no muy favorable para la prensa especializada.

El mismo informe reporta que esto no quiere decir que dejará de invertir dinero, simplemente que tendrá mayor en cuenta el objetivo de la serie o película para que esto no genere números negativos en sus ingresos. Recordemos que proyectos como The Get Down, Marco Polo y Bright le han costado muchos a la plataforma en sus primeros años, con resultados no tan favorables.

Hasta el momento, Netflix ha negado que su modelo de inversión ha cambiado como lo reporta The Information.