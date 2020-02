Netflix develó que “Hollywood”, la nueva serie de Ryan Murphy para la plataforma, debutará el 1 de mayo. Asimismo, compartió un espectacular póster que puedes ver abajo.

Hollywood es el primer proyecto de Murphy para Netflix, pero el segundo en debutar en la plataforma, tras Politician de 2019.

Co-creada por Murphy e Ian Brennan (Glee, Scream Queens), la serie de siete episodios se ambienta en Los Ángeles de los años ’40, después de la Segunda Guerra Mundial, y sigue a un grupo de aspirantes a actores y cineastas de Hollywood mientras intentan lograr sus sueños a toda costa.

Según la sinopsis oficial, cada personaje ofrecerá una visión única tras bambalinas de la Edad de Oro de Hollywood, destacando los sistemas injustos y los prejuicios sobre la raza, el género y la sexualidad que continúan en la industria hasta nuestros días.

El elenco de la serie limitada está conformado por Darren Criss (American Crime Story), Jim Parsons (The Big Bang Theory), Dylan McDermott (American Horror Story), David Corenswet (The Politician), Patti LuPone (Pose), Joe Mantello (The Normal Heart), Holland Taylor (Two and a Half Men), Jake Picking (Chasing Life), Mira Sorvino (Modern Family), Maude Apatow (Euphoria) y Rob Reiner (New Girl).