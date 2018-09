Netflix lanza el primer avance del regreso de la princesa guerrera – She-Ra and the Princesses of Power

Netflix y Dreamworks han presentado hoy el primer tráiler del reboot de She-Ra, nuestra amada princesa guerrera de los ‘80. El avance nos muestra a Adora transformándose en la icónica heroína de los dibujos animados.

Titulada She-Ra and The Princesses of Power, la historia sigue los pasos de Adora (interpretada por la voz de Aimee Carrero), una joven huérfana criada por un grupo llamado La Horda. Cuando la joven se topa con una espada mágica, pronto se transforma en una poderosa guerrera y descubre que La Horda es en realidad un ejército malvado que intenta conquistar el planeta. En el camino Adora encontrará una nueva familia en la Rebelión, mientras se une a un grupo de princesas mágicas en la última lucha contra el mal.

She-Ra and The Princesses of Power se estrenará a fines de año.

A continuación, puedes echar un vistazo al adelanto.