Netflix lanzará el drama coreano Hymn of Death

El próximo mes, el Gigante de Streaming traerá a su plataforma Hymn of Death,una nueva miniserie coreana de 3 episodios sobre una famosa historia real de amor trágico que ha sido representada tanto en cine, como en obras teatrales y musicales.

Ambientada en el año 1920, durante la ocupación japonesa de Corea, la serie narra el romance entre la primera soprano Yun-Sim deok y el genio dramaturgo Kim Woo-jin, quien es padre de familia. En medio de una relación peligrosa, Yun graba el tema “Praise of Death“, que se convierte en la primera canción pop coreana en 1926.

La historia está basada en el premiado film surcoreano de 1991, Death Song, dirigido por Kim Ho-sun.

Hymn of Death se encuentra protagonizada por Lee Jong-suk (School 2013, W) como Kim, y Shin Hye-sun (Still 17, My Golden Life) en el papel de Yun. Escrita por Cho Soo-jin, la miniserie cuenta con Park Soo-jin (The Doctors, Dr. Romantic) como director.