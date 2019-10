Netflix no perderá suscriptores con la llegada de Disney+

De acuerdo a una encuesta realizada por el medio CNBC , la respuesta de la gente arrojó que Netflix no perderá suscriptores, o al menos no un número alarmante, como todos pudieran creer. De acuerdo a los resultados, menos del 30% de usuarios de la plataforma está dispuesto a cambiarse a Disney+ o Apple+, prescindiendo de los servicios y contenidos que le ofrece actualmente la plataforma de la gran N.

Desde el anuncio de nuevas plataformas de streaming como Disney+ y Apple TV+ , ambas que serán lanzadas durante el mes de noviembre, muchos se preguntaron sobre el panorama de Netflix en la guerra del streaming. Aunque sabemos que la compañía ubicada en Los Gatos, California ha recibido muchas quejas por su contenido, lo cual podría perjudicar directamente con la llegada de nuevos competidores, parece que no será así.

De acuerdo con el informe del analista Piper Jaffray, esta decisión se debe a que el público estadounidense está considerando tener múltiples suscripciones de servicios debido a que han abandonado las plataformas tradicionales para el consumo de televisión. Aunque no hay información del mercado latinoamericano, debemos destacar que Netflix aún posee licencias de otros servicios que por lo pronto no serán lanzados en nuestra región como son Titans (DC Universe), Friends (HBO Max), etc.

Aún así, Netflix tendrá que enfrentar un primer golpe con el lanzamiento de sus competidores que ya han hecho temblar a la empresa en el valor de sus acciones.