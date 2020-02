Netflix obtiene los derechos de la nueva película de Jennifer Lawrence

Después de una serie de negociaciones, Netflix adquirió los derechos de Don’t Look Up, la nueva película del director nominado al Oscar, Adam McKay (Vice; The Big Short), que es protagonizada por Jennifer Lawrence.

La historia que volverá a ser una comedia, como los proyectos anteriores de McKay, gira en torno a dos científicos que, al descubrir que un meteorito golpeará la Tierra en seis meses, realizan una gira mediática para tratar de advertir al mundo, pero la sorpresa es que se encuentran con una población incrédula y no receptiva al mensaje de urgencia.

McKay no dudo en demostrar su emoción en trabajar con Lawrence y Netflix.