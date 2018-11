Netflix ordena serie animada sobre la Segunda Guerra Mundial – The Liberator

Una nueva serie sobre la Segunda Guerra Mundial está por llegar, pero esta vez, a diferencia de todo, se trata de un proyecto animado basado en The Liberator, libro escrito por Alex Kershaw que será desarrollado por el escritor Jeb Stuart (Die Hard) junto a A+E Studios, Bob Shaye y Michael Lynne’s Unique Features and School of Humans para Netflix.

La historia cuenta la travesía del oficial del ejercito estadounidense Felix Sparks y la unidad 157º del Regimiento de Infantería de Oklahoma, conformada por nativos americanos y mexicoamericanos, quienes lucharon más de 500 días para liberar Europa de las Potencias del Eje. Desde la invasión de Italia hasta la liberación del campo de concentración de Dachau.