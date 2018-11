Netflix ordena serie live-action basada en el famoso anime – Cowboy Bebop

A veinte años de su primera emisión, Cowboy Bebop sigue resonando en el corazón de su fans y una nueva noticia en torno a este anime hará sentir gran emoción y, por qué no, miedo, a muchos otros. La noticia sobre un live-action basado en este famoso anime dada a conocer hace más de un año es una realidad, Netflix ha dado luz verde a este proyecto.

Esta es la descripción oficial: Basado en el fenómeno mundial de Sunrise Inc., Cowboy Bebop es la historia inspirada en el jazz de Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine y Radical Ed: un equipo de cazarrecompensas que huyen de sus pasados, mientras que cazan a los criminales más peligrosos del sistema solar. Ellos salvarán al mundo … por el precio correcto.

Shinichiro Watanabe, creador del anime, está involucrado en este proyecto que estará formado por 10 episodios en su primera temporada. El primer episodio será escrito por Christopher L. Yost, parte del equipo de guionistas de Thor: Ragnarok y Star Wars: Rebels.

Andre Nemec y Josh Appelbaum (Mission Impossible: Ghost Protocol), Jeff Pinkner (Fringe) y Scott Rosenberg (Knightfall) fungirán como showrunners.

A continuación el anuncio que hizo la cuenta de Twitter de NX on Netflix:

Guess it’s time to announce that Cowboy Bebop, the live-action series, is heading to @Netflix. pic.twitter.com/bKe0d8EKoH

— NX (@NXOnNetflix) 28 de noviembre de 2018