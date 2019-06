Netflix ordena una nueva comedia familiar – The Healing Powers of Dude

El show creado por Erica Spates y Sam Littenberg-Weisberg (Mystery Girls ) tendrá 8 episodios y Richie Keen (Teachers) dirigirá cuatro de ellos.

The Healing Powers of Dude se centra en Noah, un niño de once años con trastorno de ansiedad social. Cuando tiene que comenzar la escuela secundaria, recurre a Dude, un perro de apoyo emocional que podría necesitar a Noah tanto como el niño lo necesita a él.

El trastorno de Noah se define como una condición crónica de salud mental en la cual las interacciones sociales causan una ansiedad irracional. El equipo de producción está trabajando con consultores de salud del comportamiento y de apoyo emocional para animales, así como con RespectAbility, una organización sin fines de lucro que trabaja en esfuerzos de inclusión para personas con discapacidades.

La serie está protagonizada por Tom Everett Scott (That Thing You Do), Larisa Oleynik (The Secret World of Alex Mack ), Laurel Emory (Heartstrings ), Mauricio Lara (Young Sheldon), Sophie Jaewon Kim, y Jace Chapman.