Netflix ordena una nueva comedia protagonizada por Melissa Joan Hart y Sean Astin

¡Fans de Sabrina y de Stranger Things, prepárense para el mayor crossover en Netflix!

El día de hoy la compañía streaming anunció que ya está produciendo su próxima serie de comedia titulada “No Good Nick”, la cual estará protagonizada por Melissa Joan Hart (Sabrina) y Sean Astin (The Lord Of The Rings, Stranger Things).

La sitcom contará con una primera temporada de 20 episodios y seguirá a la familia de Liza (Joan Hart), una madre hipercompetitiva, y Ed (Astin), un padre adorable pero tonto.

Todo se complica cuando le dan la bienvenida a su familia a Nick, una niña de 13 años, que resulta ser una estafadora inteligente con una agenda secreta.

Creada y producida por David H. Steinberg y Keetgi Kogan (Miss Dial), esta comedia multi-cámara además estará protagonizada por Siena Agudong (Star Falls, Alex & Me), Kalama Epstein (The Fosters) y Lauren Lindsey Donzis (Liv & Maddie).