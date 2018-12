Netflix ordena una nueva serie del creador de The End of the F***ing World y los productores de Stranger Things

Dos de las series juveniles favoritas de Netflix se unirán para una nueva adaptación. Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World) junto a los productores de Stranger Things llevarán a la pantalla de streaming la novela gráfica I Am Not Okay With This de Charles Forsman.

La historia se centra en Sydney, una adolescente de 15 años que navega por las pruebas y tribulaciones de la escuela secundaria, mientras enfrenta las complejidades de su familia, su sexualidad en ciernes y…superpoderes misteriosos que comienzan a despertar desde lo más profundo su ser.

La joven posee habilidades telequinéticas que se activan en momentos inoportunos. Ella también está secretamente enamorada de su mejor amiga, Din.

Entwistle dirigirá y escribirá la adaptación junto a Christy Hall. Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen y Josh Barry serán los productores ejecutivos a través de la compañía 21 Laps.