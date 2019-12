Netflix prepara una docuserie sobre lugares embrujados de Estados Unidos

¡Excelentes noticias para los fans del terror!

Netflix prepara una serie documental sobre lugares embrujados de Estados Unidos.

El proyecto, que aún no tiene título oficial, estará a cargo de Ron Howard y Brian Grazers de Imagine Entertainment.

Además, será dirigido por nada más y nada menos que Joe Berlinger, director de la famosa docuserie de la plataforma roja Conversations With a Killer: The Ted Bundy Tapes y la película Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile.

De acuerdo con Variety, la docuserie será un estudio valiente y meticuloso de algunos de los lugares embrujados más notorios de Estados Unidos.

Por el momento no hay detalles de qué casas o locaciones serán las elegidas para la docuserie.