Netflix acaba de presentar el primer avance de Medici: The Magnificent, la segunda temporada del drama de época antológico que que relata el ascenso al poder de la familia Medici.

La nueva entrega de 8 episodios es una continuación de Medici: Masters of Florence, que estuvo protagonizada por Richard Madden y Dustin Hoffman como Cosimo Médici y Giovanni Médici, respectivamente.

Medici: The Magnificent tiene lugar 20 años después de la primera temporada y cuenta con las actuaciones de Daniel Sharman (Teen Wolf) y Sean Bean (Game of Thrones).

Ambientada en Florencia del siglo XV, la serie se sitúa en el corazón del Renacimiento a través de una de las figuras históricas más importantes de todos los tiempos, Lorenzo el Magnífico (Sharman). Un intento en la vida de Piero de Medici obliga a su hijo Lorenzo a asumir el liderazgo del banco familiar. Una vez en el poder, el joven Lorenzo, apodado The Magnificent, decide hacer las cosas de manera diferente, lo que rápidamente lo pone en conflicto con el jefe de la otra poderosa familia bancaria de Florence, Jacopo Pazzi (Bean), quien no se detendrá ante nada para derrotar al The Magnificent.

El reparto también incluye a Sarah Parish ( Broadchurch ), Bradley James (Merlin), Alessandra Mastronardi (Master of None), Synnøve Karslen (Clique), Raoul Bova ( The Tourist ) y Julian Sands (Gotham).

A continuación, puedes darle un vistazo al avance.