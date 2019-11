Netflix presenta el primer vistazo de su serie sobre la Reina del Tex-Mex – Selena: The Series

¡Buenas noticias para los fans de Selena!

Netflix develó el primer vistazo de Selena: The series, una producción de seis episodios de una hora, que presentará a Christian Serratos (The Walking Dead) como la famosa cantante Selena Quintanilla.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la primera parte de la serie nos mostrará el crecimiento de Selena, cuando sus sueños se convierten en realidad, y todas las decisiones desgarradoras que ella y su familia tuvieron que tomar mientras navegaban entre el éxito, la familia y la música.

En el pequeño avance vemos a la actriz Serratos preparándose para este gran papel, mientras ensaya y se maquilla como la Reina del Tex-Mex.

El resto del elenco está conformado por Gabriel Chavarria (War For The Planet Of The Apes), Ricardo Chavira (Desperate Housewives), Noemi Gonzalez (The Young And The Restless), Seidy Lopez (Training Day) y Madison Taylor Baez.

Selena: The series comenzó su rodaje el mes pasado y cuenta con el respaldo de la familia Quintanilla, quienes forman parte del proyecto.

Se espera su estreno en algún punto de 2020.