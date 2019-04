Netflix presenta el tráiler oficial de la serie creada por Ava DuVernay – Central Park Five

Netflix lanzó el fin de semana pasado el tráiler oficial de When They See Us, serie limitada que relata el caso de cinco adolescentes de Harlem, conocidos como los Cinco de Central Park, a quienes condenaron por una violación en la ciudad de Nueva York.

Creada por la nominada al Óscar Ava DuVernay, la miniserie de cuatro partes inicia con la primavera de 1989, cuando interrogaron por primera vez a Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana y Korey Wise acerca del incidente, y abarca 25 años de historia a partir de entonces, en la que destaca su exoneración en 2002 y el acuerdo al que llegaron con la ciudad de Nueva York en 2014.

El elenco está conformado por Freddy Miyares, Caleel Harris, Marquis Rodriguez, Asante Blackk, Jharrel Jerome, Storm Reid, Michael Kenneth Williams, Vera Farmiga, John Leguizamo, Niecy Nash, Blair Underwood, Christopher Jackson, Joshua Jackson, entre otros.

Whey They See Us debutará este 31 de mayo.

